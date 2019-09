Nærmere tomtevalg

To tomter skal utredes for plassering av ROP-bygg.

Kommunestyret valgte torsdag kveld å gå videre med to av tomtealternativene for nytt ROP-bygg i Smedens Kjerr-området rundt kommunehuset på Birkeland. Alternativ A ble forkastet, mens alternativ B ble forkasta i formannskapet. Dermed gjenstår alternativ C og D.

– Vi liker ikke alternativ A i det hele tatt, og foretrekker C eller D. Det passer best. Vi må tenke på at dette er en bemannet bolig, og noe annet det vi har i dag hvor ansatte kommer og går. Nye boliger som er tilpasset brukerne vil være mye sikrere, sier Marianne Sønju Hagestad (V).

Alternativene som nå skal vurderes ligger begge på østsida av Smedens Kjerr. En av tomtene ligger nord for kommunehuset, og den andre sør. Flertallet av politikerne fremstår ikke som spesielt bekymra for at C-alternativet kommer nærme den planlagte barnehagen i området.

Blir konsekvensutredning

– Man skal skynde seg langsomt, men det koster mye penger å løpe fort også. Vi trenger å se på arealbehovet rundt kommunehuset. Det er også det første innbyggerne kommer til å spørre oss om, er om vi virkelig skal legge dette vegg i vegg med en barnehage, sier Linda Hye (Ap).

Det er Høyre som skaper debatt i saken ved å foreslå en rekke tillegg til rådmannens forslag til vedtak. Partiet vil ha en konsekvensutredning for framtidig arealbruk i Smedens Kjerr. De vil ha et kvalitativt grunnlag for fordeler og ulemper med barnehage og ROP-bygg i samme område.

Og de vil vurdere å bygge ROP-bygget på dagens tomt hvor dagens tilbud ligger. Den tomta som det er vedtatt å bygge barnehage på. Det siste forslaget får de ikke flertall for.

– Arealene her bør det sees på i et langsiktig perspektiv. Dette er verdifulle areal og det er viktig at vi ikke kommer oppi noe vi ikke har planlagt. Det er behov for å utrede dette. Vi bør vite litt før vi blander samme disse tjenestene. Vi mener saken ikke er godt nok opplyst på dette området, sier Gunnar Høygilt (H).

Ingen omkamp

Fremskrittspartiet vil ha hele saken utsatt, men det forslaget faller. Odd Gunnar Tveit (Frp) mener både barnehagen og ROP-bygget blir for dyrt, og er redd det blir vanskelig for politikerne å kvitte seg med eiendomsskatten. Geir Colbjørnsen (KrF) liker ikke det han hører fra høyresida.

– Jeg biter meg merke i ordet langsiktig i Høygilts innlegg. Langsiktighet og sendrektighet henger ofte sammen. Og i denne saken om barnehage er det vel det siste som beskriver kommunestyret. Dette er en omkamp om barnehagevedtaket, og jeg synes det er vanskelig å si til barna at vi må undersøke dette noen år til, sier Colbjørnsen, og slår fast:

– Det er ikke denne måten vi som styrer skal forvalte de ansatte og barnehagen.

Kommunalsjef Marianne Moen Knutsen påpeker at det ikke er et endelig vedtak politikerne nå har gjort.

– Dette er et forprosjekt og ikke den hele og fulle pakka. Dette er en bemannet bolig for mennesker med større utfordringer som vi i dag ikke leverer tjenester til, sier hun.