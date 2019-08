Fremskrittspartiet og kriminalisering av fattigdom.

Det er tydelig at det er innspurten av valgkampen. Noen partier er desperate etter å oppnå popularitet og sanke stemmer ved kontroversielle forslag. Fremskrittspartiet i Birkenes signaliserer at de snarest vil innføre forbud mot tigging. Man må undres om de ikke har noe bedre å fare med i sitt partiprogram.

Birkeland sentrum er nå «invadert» av to tiggere. Disse to menneskene har tilbakelagt en lang og slitsom reise fra det landet som de er glade i. Det er vanskelig å forestille seg at de kan bringe med seg uorden og kriminalitet. Utrygghet kommer ofte av uvitenhet.

Fru Gramel viser vilje til å kjempe mot salg av narkotika. Det er jo flott på bakgrunn av at Fremskrittspartiet ikke har tradisjon for motstand mot salg av rusmidler. Når folk i Fremskrittspartiet sitter med rødvinsglasset bør de tenke på at alkohol også er avhengighetsskapende. Alkohol har tatt mange liv og ødelagt mange familier, og koster samfunnet dyrt som følge av alkoholrelaterte sykdommer. Mange ungdommer har havnet i bruk av narkotika med den unnskyldning at foreldrene drikker alkohol.

Fintfolk må gjerne fortsette med å gå i bue rundt tiggerne. Det er nok det beste for tiggerne som slipper å møte fordømmende blikk. Vi andre skal oppføre oss som medmennesker. Samfunnet blir trivelig å bo i år vi hjelper hverandre.

Godt valg!

Dagny A. Hellberg