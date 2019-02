Henta matpakke på Kiwi

Brøytemannskapene på Birkeland kan få raske med seg en matpakke i snøværet.

– Jeg satt her i kassa i går og så ut på den hektiske aktiviteten til brøytemannskapene. Da slo det meg at jeg måtte gi dem en liten takk-for-strevet gave, sier butikksjef Kai Erik Lund hos Kiwi Birkeland.

Snøen laver ned, og brøytemannskapene i bygda jobber på spreng. Maskinene går i ett og brøytemannskapene har lange vakter uten pause eller matbit. Derfor tenkte butikksjefen han skulle gjøre noe hyggelig for vinterens slitere.

Som sagt så gjort. Denne fredagen akter han å gi en liten påskjønnelse til alle dem som står på time etter time med snømassene.

– De har ofte lange økter, og rekker aldri innom for å spise. Derfor gir jeg hver av dem en liten lunsjpakke som takk for den gode jobben de gjør for oss, sier Lund og oppfordrer alle brøytemannskapene til å ta en tur innom for en overraskelse.

Lund vil dele ut lunsjpakkene både fredag og lørdag. Pakkene inneholder blant annet litt frukt, noen rundstykker, pålegg og bakverk.

I det Birkenesavisa treffer mannen i grønt, er Asgeir Imenes innom og får en hyggelig overraskelse.

– Akkurat nå er det kaotisk, og vi rekker ikke rundt runden vår før alt er snødd ned igjen. Vi jobber stort sett i 12-timersvakter, og på denne traktoren er vi to som bytter på jobben, noe som gjør at maskinen sviver hele døgnet, sier Imenes, som setter stor pris på den lille overraskelsen.