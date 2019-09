Gro Bråten fylkesordfører

Med støtte fra Fremskrittspartiet inntar en mindretallskoalisjon vervene i Agder fylkeskommune.

PS: Fremskrittspartiet har trukket seg fra avtalen. Arne Thomassen (H) blir fylkesordfører.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti går sammen i fylkestinget i Agder, i en mindretallskoalisjon.

Arbeiderpartiets Gro Bråten blir det nye Agders første fylkesordfører. Senterpartiets Oddbjørn Kylland blir varaordfører.

Arbeiderpartiet har inngått en avtale med Fremskrittspartiet om støtte i konstitueringen, men partiet støtter ikke den politiske plattformen og er i opposisjon. De fire partiene går dermed inn i fylkestinget i mindretall.

– Dette vil føre til en vitalisering av fylkestinget og mer åpenhet i de demokratiske prosessene, sier Bråten i en pressemelding, og legger til:

– Når vi møter som en mindretallskoalisjon vil det være mer åpent om resultatet, og det vil være mer interessant å følge debatten.

De fire partiene signerte en samarbeidsavtale den 10. september, og skal møtes fremover for å utforme de politiske standpunktene.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk til dette samarbeidet med Sp, MDG og SV. Vi har en rekke saker felles. Særlig gjelder dette innen klima og miljø, næring, samferdsel og utdanning. Her vil vi også kunne få god støtte fra andre partier i fylkestinget, slik at hele Agder blir tatt i bruk, sier Bråten.