Feil om flaggsak

I innlegget fra Thorbjørn Bjorvatn om flagg-markeringer er jeg blitt tillagt noen påvirkningsmuligheter jeg ikke har.

Enten så skjønner Bjorvatn ikke hvordan forholdet mellom politikk og administrasjon fungerer, eller så vil han ikke skjønne det. Min mulighet som ordfører er å sette saker på dagsorden og så er det administrasjonen som utreder og kommer med forslag til politikerne. Hadde ordføreren hatt noen innflytelse på administrasjonenes forslag så hadde mange av forslaga som kommer til behandling vært helt annerledes.

Denne saken er satt på kartet etter en interpellasjon fra Toril Espegren for et år siden. Da ble det i svaret til henne sagt at vi skulle ha opp et flaggreglement til politisk behandling. Dette er ordførerens ansvar og derfor kommer saken opp nå. Så til ordføreren og arbeiderpartiets mening så kan den høres på kommunestyrets møte 29. august.

Anders Christiansen

Ordfører, Arbeiderpartiet