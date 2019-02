Den voldelige naboen

Tenk deg senarioet at du har en voldelig og kanskje litt uberegnelig nabo som skremmer barna dine, han lusker rundt huset ditt om natten og har flere ganger vært voldelig mot dyrene dine som du og barna dine er glade i.

Da vil du kanskje ringe politiet, og de vil gi han pålegg om å slutte og i verstefall tvangsflytte han. For det viktigste er jo at du og barna dine skal føle dere trygge, noe de fleste ser på som en selvfølge her i landet.

Men dette gjelder ikke alle, for hvis denne naboen heter Ulv, har du ingen ting du skulle ha sagt. Du får pent stå å se på at Ulven angriper sauene du selv har vært med og fostret opp, om din hund og følgesvenn gjennom mange år blir angrepet når du lot den få løpe litt fritt i skogen, så er det ingen ting du kan gjøre med det, og du får også begynne å kjøre barna dine til skolen, for naboen din Ulv har nemlig vanskelig for å se forskjell på barn og sau.

Naboen din ulv er heller ikke i fåtall, men har mange likesinnede i store deler av verden. Problemet med våre ulvenaboer her til lands er bare at den ikke ser hvor kommune- og ulvesonegrensa går, det er også et problem at den ikke lengre har den naturlige skyheten for oss mennesker og naboer etter som den har krysset seg med hund. Noen av dem har faktisk også begynt å ligne på hunden!

Så da kan man jo undre seg over hvorfor denne voldelige naboen ikke bli fjernet?

Svaret på det er ganske enkelt for lite kunnskap blant et fåtall av oss.

Flere disneyfiserer ulven og skjønner ikke at den er et uberegnelig rovdyr som ikke kan gjerdes inne, rovdyr er farlige og trenger mat som alle andre. Mat som da er kjøtt, fra elg, sau, hund eller oss.

Rovdyrene koster oss over 100 millioner kroner i året for skadene den gjør, 100 millioner vi kunne ha brukt på bedre mat for de eldre på sykehjemmene.

Etter som flere og flere bønder velger å slutte med sau pga ulven, gror også landet vårt igjen. Etter som sauen står for det meste av vedlikeholdet av turstier og kulturlandskap.

Det er nettopp dette turistene våre kommer for å se, ikke gjengrodd skog og ugress.

Det er også merkelig nå i disse miljøtider at flere mener vi ikke trenger sau og bønder, med utrykker som «Redd ulven, skyt en bonde» og «Jøder 1940, Ulv 2018», for det er jo ikke noe som er så miljøvennlig som at sauene vedlikeholder naturlandskapet istedenfor maskiner og at vi heller kan gå med klær av nedbrytbart ull, istedenfor klær laget av olje som skiller ut microplast hver gang vi vasker dem.

Det nytter heller ikke å gjerde inn sauen, ha gjetere eller skaffe seg andre raser. Det ville i så fall være mye rimeligere å gjerne inne ulven.

Derfor burde vi slutte å motarbeide den viktige jobben bonden gjør, og heller være med å hjelpe og lytte til hva som faktisk fungerer. Bonden i Norge kan også skryte på seg å ha noe av det beste dyreholdet og være en av de landene i verden som bruker minst antibiotika i landbruket!

Vi i FrP er for at det skal bli lettere for bonden og kommunen å ta ut de dyrene som gjør skade, for vi mener at det er din og vår sin sikkerhet som kommer først!

Vi er også svært opptatt av at Norge i størst mulig grad skal være selvforsynte, og et får vi ikke til uten bonden.

Norge er avhengige av bonden, og ingen andre en bonden vet hva som er best for dyrene sine.

Slike verdier burde vi dyrke frem!

Mariann B. Slettene

4. kandidat til fylkestinget for Agder Frp