Dåp på museet

Strålende flott museumsdag på Fjermedal.

Tradisjonen tro ble det museeumssøndag på Fjermedal i år også. Værgudene var i ekstra godt lune, for det blei et strålende solskinn og god tempratur, og mange folk kom og slo seg ned i museumstunet etter hvert. Sogneprest Gunvor Hofset talte over denne Frihetssøndagen, som den kalles.

Høydepunktet var imidlertid barnedåpen, to dåpsbarn skulle døpes. Lille Ester og Eva Lill, ble båret til dåpen av oldemor Ester Haugland og mormor Inger Lill Odderstøl. Flottere ramme rundt dåpsseremonien kunne man vel ikke ønske seg.

Inger Lise Stulien og Knut Egil Møen var invitert til å underholde med sang og musikk, og sang en ei lang rekke med kjente og kjære barnesanger til ære for dåpsbarna, de avslutta med Erik Byes sang, «Vår beste dag».