Årets fagpanel

Disse skal sende lokale artister videre i UKM.

– Fagpanelene til årets UKM er nå klare og de gleder seg til å ta imot kunstverk, film og sceneartister. Det er litt utskiftninger i fagpanelet fra år til år, sier Wenche Flaa Eieland.

Fredag er det klart for årets UKM, og et fagpanel på fem skal bestemme hvilke sceneinnslag som går videre fra den lokale mønstringa. I år består fagpanel scene av danselærer Kari Hjembo ved Valstrand skole, musiker Per Arne Botn i Rød Mix, musikklærer Kent-Arild Ludvigsen ved Birkeland skole, fotograf Martin Litwicki og skuespiller Herman Tømmeraas.

– I år er det hyggelig at vi får med to fra Oslo. Litwicki har tidligere deltatt i UKM flere ganger, og nå jobber han i Oslo som fotograf og videoprodusent, sier Eieland.

44 innslag påmeldt

Tømmeraas er etterhvert et godt beskrevet blad, men har lang erfaring fra sang og dans. Han er kjent fra NRK-seriene Skam og Stikk.

– Vi oppfordrer alle til å ta turen til Birkeneshallen på fredag og vi garanterer god underholdning! Her blir det mye spennende å få med seg der unge fra Birkenes viser seg fram både med kunst, sang, dans, video og musikk, sier Eieland.

Fagpanelene skal vurdere alle kunstverkene og alle sceneinnslagene slik at alle får en tilbakemelding på sitt bidrag. Det er den viktigste jobben til fagpanelet, men de skal også sende noen innslag videre til fylkesmønstringen som i 2019 skal være i Valle i april.

Fagpanelet innen kunst består av fotograf Andras Emil Hansen, Jenny Hiller og Kaja Frigstad.

Søndag gikk forøvrig påmeldingsfristen til UKM ut. Da var 44 innslag påmeldt, med totalt 70 deltakere.