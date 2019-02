Allsang og mye mer

Det er en innholdsrik og variert menyliste over arrangementer som presenteres på Birkenes kommunes aktivitetssenter vårhalvåret 2019 – et senter for sosialt samvær og kreativitet.

Ukeprogrammet på mandager, tirsdager og torsdager fra kl. 9.30 – 12.30 inneholder forskjellige aktiviteter for husets beboere. Noen sitter i vevstolen, andre strikker lappetepper, sitteunderlag, kluter og håndklær. Somme maler på silke, mens andre er på verkstedet og snekrer krakker og fuglekasser. Mange av produktene blir siden loddet ut på basar i november, og pengene kommer godt med til å drifte og utstyre senteret. Bingo på tirsdagen er også en populær aktivitet. Kaffe med «nogo attåt» – det være seg vafler, skuffekaker, boller, is eller annet – fra kl.11 setter en ekstra spiss på dagen. Sparegrisene på bordene ønsker å bli «feite». Med visse mellomrom tømmes de for penger som finansierer utgifter til slike godsaker.

Fredagene byr på underholdning av forskjellig slag som trekkspillmusikk, sang og spill, velværedag, opplesing og konkurranser, foredrag og bilder for å nevne noe. Lokale personer stiller opp og bidrar med underholdning. Midler fra Den kulturelle spaserstokken går med til å dekke utgifter til underholdere som kontaktes og hentes inn utenbygds. I begynnelsen av mai får beboerne oppleve lamming på Håbesland. Juni måned byr på bussturer til Fevik og Lillesand, sommerfest i sykehjems-bakgården og midtsommerfest med underholdning av «husets» folk. Da er det loddsalg med blomster som premier og servering av is og kaffe. Alt skjer utendørs hvis været tillater.

Allsang og kulinarisk opplevelse

Fredag 8. februar forleden var det igjen allsang i en time fra kl. 11 etter først en kulinarisk opplevelse og hyggeprat rundt bordene. Som vanlig var bordene vakkert pyntet med duker, batterilys og blomsterdekorasjoner fra Inger Lise Lølands private hage, for tiden krokus drevet frem i kjelleren. Hele året gjennom sørger hun for å pynte og pryde aktivitetssenteret med blomster av ulik form, farge og størrelse. Disse er med på å skape et hjemlig og trivelig miljø blant beboerne. Leder Anne Karin Tveide og hele hennes stab av medarbeidere yter stor innsats for at beboerne skal finne seg til rette og trives på senteret. Det er tydelig at de også gjør dette ved å vise glede og takknemlighet. Den nevnte fredagen besto «nogo attåt» av husets fruktsalat og Meierienes vaniljesaus ved siden av kaffe. Deretter var alle motiverte til å synge eller rett og slett følge med på teksten i sangbøkene. Orkdal Diakoniutvalgs «Syng med!» er en anvendelig, populær og god sangbok i slike anledninger med stor, tydelig og lettlest skrift. Her finner vi gamle skolesanger og viser av våre kjente og kjære diktere samt et bredt utvalg salmer og bedehussanger. Repertoaret er kjent fra Mads Berg og tilsvarende sangbøker som var vanlige på 1940-tallet og i flere tiår utover. Hvem av oss i den eldre generasjon kjenner vel ikke til Den fyrste song eg høyra fekk, Dei gamle fjell i syningom, Blåveispiken, Mot i brystet, Jørgen Hattemaker, Nordlandsnetter og så videre. Denne sang – og viseskatten har tekster som er meningsfulle, relevante og gjenkjennelige, og som vi ble glade i å synge. Derimot er det heller laber interesse for hardrock-låter og rock’roll-sanger, – så disse blir liggende og overlatt til dagens unge generasjon.

Som vanlig ble allsangen denne dagen også avsluttet med en av våre kjære kveldssanger der tekst og melodi så fortreffelig hører sammen: Fager kveldsol smiler over heimen ned. Jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Dermed gjensto bare, før vi forlot rommet, å ønske hverandre god helg.

Knut Geir Aas