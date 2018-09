Utvid åpningstidene

Takk til Peter Hermansen & co for senkning av og for rydding av søppel i Osebekken!

LESERBREV: Et tilhengerlass med dekk, jernskrot, rustne sykler med mer. Det er flott at dere har tatt ansvar og at dette er blitt tatt opp!

I min oppvekst var det en veldig populær badeplass / badehøl vis a vis miljøstasjonen. Vi i sentrum brukte dette stedet i Osebekken veldig ofte. Og mange av oss tok våre første svømmetak der.

Nå er stedet fullstendig tilgrodd og det har lenge lagt mye søppel der – og det til tross for at miljøstasjonen er nærmeste nabo.

Mitt forslag er fortsatt å utvide åpningstidene ved stasjonen. Det bør åpnes for tømming på tirsdagene fra kl. 12.00 til kl. 18.00 slik som på torsdagene og åpningstida på lørdagene bør forlenges med 3 timer slik at det kan tømmes fra kl.10.00 til kl. 17.00. Lørdagene er jo den store tømmedagen!

Mange fra Birkeland kjører søppelet med bil til Knudremyr bla fordi åpningstidene ved Tollenes Miljøstasjon nå er begrenset. Og denne kjøringen tar tid og bruk av bilen forurenser.

Og mye søppel kastes fortsatt i naturen. Dessverre.

Jakob Olaus Mo