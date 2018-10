Spennende oppdrag i «Langtvekkistan»

Da tidligere Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, oppsto mange nye selvstendige stater. Flere av dem har navn som ender på –stan og kan være vanskelig å holde fra hverandre.

Men noen greier det. En av dem er Torbjørn Bjortvatn. Og torsdag 18. oktober vil han ta oss med på spennende oppdrag i disse landene, spesielt Tadsjikistan, dette minste landet i Sentral-Asia som grenser blant annet til mektige Kina og krigsherjede Afghanistan.

Torbjørn, som er født i Sverige, byttet skole nesten hvert år som barn/ungdom og fullførte artium i England. Han har stor internasjonal erfaring i møte med mennesker. I syv år bodde han og familien i Finnmark på grensa mot Russland.

Med OSSE (Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa) som oppdragsgiver, fikk han bruk for all sin erfaring og utdanning i møte med ledere fra land i Sentral-Asia som lå i konflikt med hverandre.

Det ble mange spennende oppdrag og utfordringer når de skulle lære om demokrati og markedsøkonomi. Korrupsjon er bare ett stikkord for disse landene!

Å leve midt i lokalbefolkningen, i et helt annerledes samfunn, det både krever og gir.

Torbjørn Bjorvatn, som nå bor på Birkeland, disputerte nylig med sin doktoravhandling: «Internasjonal ledelse». All hans erfaring som leder av internasjonale oppdrag, var sikkert en ypperlig bakgrunn for avhandlingen.

Torbjørn er en jordnær person som vil engasjere de mannfolk som finner veien til Birkeland bedehus torsdag. Lokale mannfolk vil dra i gang sangene. For det er et mannsmøte!

Servering av kyllingsuppe med tilbehør vil sikkert krydre kvelden og vi utfordrer de mannlige leserne til å bruke kvelden i denne forsamlingen.

Det er NMS som er arrangør og kollektkurva blir sendt rundt.

Kveldens gjest vil selv avslutte med «kveldstanker».

Oddvar Glidje