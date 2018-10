Helt i toppen

Dagfinn Birkenes er igjen nominert til årets ildsjel.

Det er fjerde år på rad Agderposten i samarbeid med Aust-Agder idrettskrets finner årets ildsjel. Som flere ganger før er Dagfinn Birkenes nominert sammen med fem andre, og publikums stemmer avgjør hvem som stikker av med den gjeve prisen.

– Det har kommet inn veldig mange bra forslag, men vi mener vi har funnet fram fem fantastiske – og ikke minst fortjente – kandidater, selv om alle de som har blitt foreslått selvfølgelig fortjener heder og ære for innsatsen de legger ned for idretten i Aust-Agder, sier Agderposten-redaktør Oddvar Paulsen til Agderposten.

Blitt et begrep

Prisen skal deles ut på arrangementet Idrettsgalla Sør som går av stabelen i Sør Amfi 3. november. De fem nominerte er Åse Mortensen, Jon Skarli, Erik Ose, Svein Erik Andersen og Dagfinn Birkenes.

– Dagfinn Birkenes er jo blitt et begrep her oppe, og har vært frivillig i idrettslaget i 51 år. Før den tid var han aktiv i klubben. Han har hatt flere verv, han har trent ulike aldersgrupper, han har vært dommer, og møter daglig opp for dugnad, sa leder av Birkenes idrettslag Oddvar Glidje til Birkenesavisa i 2016.

Også den gang var Birkenes nominert til prisen, men nådde ikke opp. Nå kan vi plusse på ytterligere to år med dugnad, og Birkenes er igjen kandidat til prisen. Leserne kan stemme på sin favoritt fram til 26. oktober. Deretter går de to nominerte med flest stemmer videre til en superfinale. Du kan stemme på din kandidat på Agderpostens nettsider.

Nominasjonen

Slik omtales Dagfinn Birkenes i Agderposten:

«Birkenes er en ildsjel i ordets rette forstand. 78-åringen fra Birkenes har vært nominert tidligere og kommet til finalen, men ikke nådd helt opp. Men i år får han en ny, fortjent sjanse.

Altmuligmannen har hele 53 år med frivillig innsats i Birkenes idrettslag bak seg. Som seg hør og bør er han æresmedlem i klubben og har fått Birkenes kommunes kulturpris for sin innsats for idretten.

Gjennom de 53 årene har han hatt verv som leder i juniorfotballen, oppmann for seniorlaget og treneransvar for ulike aldersgrupper. I tillegg har han fartet rundt i fylket som kretsdommer.

– Men den største innsatsen har han lagt ned i Birkenesparken. Han har vært med på samtlige utbygginger i anlegget vårt og har vært medlem av utallige byggekomiteer. Da vi hadde den store utbyggingen i 1989, forteller informerte kilder at han jobbet 8–900 timer for idrettslaget det året, skrives det i nominasjonen.

For tiden planlegges det en ny hall, og Dagfinn Birkenes er naturligvis med i arbeidskomiteen.

I denne saken er det ikke nok plass til å utbrodere om alt det han har vært med på, men for hovedpersonen har det viktigste vært å bidra for barn og unge i kommunen.

– Hadde det ikke vært for disse, hadde jeg nok ikke holdt på så lenge, har han uttalt.»