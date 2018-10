Briter på Sørlandsbanen

Det britiske selskapet Go-Ahead er tildelt kontrakten om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen de neste ti årene.

Både NSB og svenske SJ var med i finalen, men nådde ikke opp.

Go-Ahead er et privat selskap hjemmehørende i Newcastle i England. Det er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London. Selskapet har også vunnet flere kontrakter i Tyskland. Selskapet har opprettet et norsk datterselskap Go-Ahead Norge AS, som skal stå for driften.

Kontrakten omfatter regiontog på Sørlandsbanen, lokaltog på Arendalsbanen, samt lokaltog på Jærbanen i tett samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus.

Traffikavtalen varer fra desember 2019 til desember 2027, med mulighet for forlengelse i to år.

21 prosent billigere

– Alle tre som leverte anbud, hadde svært gode tilbud, kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Men det var marginale forskjeller på kvaliteten som ble tilbudt. Til slutt var det pris som ble avgjørende, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse onsdag.

Selskapet vil få et vederlag på 1,5 milliarder kroner over ti år. Den totale verdien av kontrakten gjennom hele avtaleperioden ligger på rundt 5,8 milliarder kroner.

– Alle tilbudene lå på under halvparten av nivået statens vederlag ligger på i dag. Vinneren var i tillegg 21 prosent billigere enn nærmeste konkurrent, sa Slotsvik.

I dag er det NSB som er ansvarlig for togoperasjonen på strekningene. Go-Ahead Nordic har som mål å overta eksisterende togpersonell fra NSB, og vil inngå dialog med personalgruppene tidlig i mobiliseringsfasen.

– Vi er naturligvis utrolig glade for å ha vunnet vår første togkontrakt i Norge. Samtidig er vi ydmyke overfor oppgavene og utfordringene som ligger foran oss. Vårt mål er å etablere et attraktivt kollektivtilbud for å få flere fornøyde kunder, sier Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Nordic.

Fornøyd minister

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener det lover godt at selskapet Go-Ahead tar over persontogtransporten på Sørlandsbanen.

– Jeg gleder meg over at vi nå kan begynne å høste resultatene av jernbanereformen, sier Dale i en pressemelding.

Han mener togtilbudet blir minst like godt som i dag, samtidig som kostnadene blir mye lavere.

– Over en tiårsperiode vil vi få halvert kostnadene til driften av togtilbudet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det utgjør et betydelig beløp, godt over tre milliarder kroner. Det kan en få mange forbedringer i jernbanetilbudet for, sier Dale i en pressemelding.

Det britiske selskapet Go-Ahead overtar driften fra NSB 15. desember 2019.

– Jeg kommer til å følge nøye med på at de store endringene som er gjennomført i jernbanesektoren, faktisk fører til mer jernbane for pengene, lover samferdselsministeren.