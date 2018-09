Bompenger i Kristiansand

Den politiske eliten i Kristiansand med Harald Furre i spissen har fått det for seg at de skal redde verden fra en miljøkatastrofe.

LESERBREV: Og de vil at vi som ikke har råd til å kjøpe en ekstra bil skal betale for det. For eliten selv kjører jo elbil og dermed gratis. Det som er litt interessant å merke seg er at det er de samme politikerne som jobber for økt flytrafikk på Kjevik og økt cruisetrafikk.

I juni 2018 uttalte ordfører Furre til Fædrelandsvennen: «Jeg er veldig glad p-hus på Kjevik nå kommer». Jeg er litt usikker på hvor dypt dette miljøengasjementet egentlig stikker. For meg er det i alle fall rart å være for økt utbygging på Kjevik hvis man er opptatt av miljø.

Det andre aspektet er arbeidsplasser. Sørlandsparken er en gedigen arbeidsplass.

Mange av disse arbeidsplassen er ufaglærte og for å si det litt forsiktig. Ufaglærte arbeidsplasser er ikke noe det er for mye av i dag. La meg forklare litt. For meg som bor i Birkenes vil det bli billigere å handle på nett og betale frakt enn å reise ut i parken for å handle. Man risikere at en del velger nettopp å handle på Internett, noe som igjen vil føre til stengte butikker og tapte arbeidsplasser.

Jeg synes det er direkte kvalmt at eliten går så bevisst inn for å ødelegge så mange arbeidsplasser.

Jeg kan ikke komme på et eneste argument for at noe i Birkenes skal være for denne galskapen. La oss sette Kong Harald Furre av Kristiansand på plass og si tydelig, dette aksepterer vi ikke.

Martin Konstali

For Birkenes Frp