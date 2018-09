Austegard til Birkeland

Birkenes Sanitetsforening får besøk av Ada Sofie Austegard tirsdag 25. september.

Det vil bli et foredrag om et meget viktig emne; LIVET ER ETT VALG – DITT VALG. Dette er et tema som skulle være aktuelt for oss alle.

Vi i Saniteten håper at så mange som mulig vil sette av noen timer denne kvelden. Vi får følge Ada Sofie på hennes turer for å sette en barndom uten vold og overgrep på dagsorden.

Det vil bli et foredrag som gir mening, inspirasjon og energi, men som også vil by på latter og glede. Etter en kort pause vil det bli anledning til å stille spørsmål. Alle velkommen.

Bjørg Stensrud Tøsse

Birkenes sanitetsforening