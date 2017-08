Søsken helt på topp

Suverene Aasli-søsken dominerte superlokal-triatlon.

– Det gikk veldig bra, akkurat som forventet. Ja, det var i alle fall litt forventet, sier Andreas Aasli.

12-åringer har nettopp løpt inn til en svært solid førsteplass i Mollestad triatlon, nesten åtte sekunder før nestemann, Emil Nygård. Mens triatlonet i år ble arrangert for 21. gang, har Aasli deltatt fem-seks ganger før.

– Jeg trener en del, og håpet det skulle gå bra i år. Jeg legger egentlig ikke merke til at det er tungt, for jeg er så konsentrert om å gjøre det bra, sier han.

Faktisk helt sant

Medarrangør Gunnar Mollestad slår fast at klassen for barn mellom seks og tolv år har flest deltakere i år. Barna løper fra parkeringsplassen på Vestre Mollestad, ned til elva, tar seg en svømmetur og sykler opp igjen. Eller som Kristian Stomnås (7) sier det før start:

– Vi skal bare løpe, svømme og ta på fjellet, og sykle tilbake. Jeg regner ikke med det blir slitsomt.

Han varmer opp sammen med kompisen Andreas Birkeland Lindtveit. Duoen avslører at de ikke har trent noe særlig til sportsarrangementet som er opptakten til Mollestad-bygdas sommerfest.

– Noe har vi jo trent, men ikke særlig mye. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Og det er faktisk helt sant, sier Lindtveit til Birkenesavisa.

Totalt ti jenter og gutter stiller i denne klassen, og Stomnås er klar på hvorfor de deltar.

– Det er gøy å kappe, og det er gøy å bade. Vi har testet ut vannet, og det er ikke særlig varmt akkurat. Det ligger kanskje på minus elleve, sier han, og ser spørrende mot elva bak Mollestadeika.

Rundt eika

I klassen under, barn under seks år, ble det lillesøster Mari Aasli som løp først over målstreken. De minste barna løper og sykler, såkalt duatlon. Løpeetappen er sannsynligvis den mest fotogene, der de løper rundt Mollestadeika.

– Det er gøy både å løpe og sykle, og det er i alle fall gøy å vinne, sier hun etter målgang.

Neste år skal storebror Andreas løpe blant de aller største, i klassen tolv år og eldre. Han har ingen forventinger om å vinne, men skal gjøre sitt beste.

– Jeg kommer til å gi på, for jeg liker jo ikke å komme på sisteplass, sier han.

Ønsker flere voksne

Med totalt 40 deltakere må nevnte Mollestad si seg fornøyd med den 21. utgaven av Mollestad triatlon. Han skulle gjerne sett flere voksne deltakere, og merker at denne klassen har hatt tilbakegang hva deltakere angår.

– Før var det mange voksne som løp, men nå er det flere barn. Jeg vil oppfordre voksne til å komme, og ta det som en tur. Det er ikke så veldig alvorlig, sier han.

Det til tross, det føres sirlig statistikk over bestetider, løyperekorder og mye annet.

– Spesielt barna synes det er gøy å se forbedringer fra tidligere år, og selv om det er en konkurranse, så er det viktigste at bygda samles og har det trivelig sammen, sier han.

PS: For øvrig vant Helge Aasli klassen menn over 12 år, og med det ble jubeldagen komplett for familien.