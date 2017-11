På startstreken med eliten

Første sesongstart med de store gutta.

Lørdag braker skiskyttersesongen løs med sprint og fellesstart på Sjusjøen. Sammen med den internasjonale skiskyttereliten stiller fem løpere fra Birkenes IL.

For sisteårsjuniorene Espen Uldal og Lars Reiten blir det første gang på startstreken sammen med den internasjonale verdenseliten. Hvis de får gå, da. Det er nemlig plass til kun 150 løpere på sprinten, og dersom det kommer for mange påmeldinger, er det juniorene som ryker først.

Begge krysser imidlertid fingrene for at de får starte, og Espen er ikke snauere enn at han håper å gå seg til en plass på søndagens fellesstart. Da må han bli blant de 80 beste.

– Jeg føler jeg har kontroll på formen, så jeg håper det blir gøy, sier 20-åringen, som drømmer om en plass på det norske laget til vinterens junior-VM.

Da må han først og fremst være i form i januar og februar, når uttaksrennene går. Jevngamle Lars Reiten ser på rennene på Sjusjøen mer som en gjennomkjøring.

– Jeg synes oppkjøringa til sesongen har vært bra. Jeg har fått gjort det jeg skulle fra sommeren og til nå, så det blir moro å få testa seg litt. Det tar som regel noen renn før en har konkurransefarta inne, påpeker lillesandsgutten.

Han håper å komme seg til norgescupfinalen (30 beste i sammendraget) på slutten av sesongen og ellers prestere jevnt bedre enn i tidligere sesonger.

Etter sesongstarten på Sjusjøen starter alvoret med norgescup for seniorene på Geilo (25.-26. november), IBU Cup på Sjusjøen (22.-26. november) og World Cup i Østersund (24. november-3. desember). Juniorenes norgescup starter i januar.

PS: Birkenesavisa får torsdag bekreftet at både Uldal og Reien får gå sprinten på Sjusjøen.