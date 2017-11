Ny topprekord

Aldri før har det blitt registrert så mange toppturer i Birkenes.

– Det er helt fantastisk når en ser på utviklinga, og dette skyldes mye det gode arbeidet som er gjort spesielt fra frivillige og kulturen, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Inneværende år har det blitt registrert 17.961 toppturbesøk, og med det settes rekord for femte år på rad. Siden i overkant av 10.000 registrerte besøk i 2013 har pilene kun pekt oppover.

– Jeg vil tro vi er helt i toppen når det gjelder toppturer. Jeg husker et oppslag fra Kristiansand for en tid tilbake, hvor de hadde et par tusen registrerte toppturer, og var fornøyd med det, sier Christiansen, når han kommenterer tallene under kommunestyrets møte.

Godt for toppen

«På topp i Birkenes» er et samarbeidsprosjekt mellom idrettslagene Birkenes, Gry og Herefoss og kulturkontoret hos kommunen. I 2017 har det blitt markedsført 17 topper, hvor det er utplassert klippetang til å markere i klippekortet at du har vært der.

Alle som besøker 16 topper eller flere får fleecegenser eller t-skjorte med toppturlogo. Målet med toppturene er tredelt, forteller Wenche Flaa Eieland ved kulturkontoret.

– God trim skaper økt folkehelse. Godt for kroppen er også godt for toppen, og gir både fysisk og psykisk helsegevinst. Det er moro å ha et mål å strekke seg etter, sier hun, og fortsetter:

– Man får en fin naturopplevelse underveis til toppen, og en spesiell god følelse når man kommer litt høyt og kan skue utover. Det er en premie i seg selv å nå toppen og få den fine utsikten.

Ny topp neste år

Det tredje målet er å gjøre innbyggerne bedre kjent med egen kommune, og især naturen.

Nest år blir 18 toppturer inkludert i satsinga, og den nyeste toppen er Dyblemyrheia. Den nye toppturen starter fra Risvand og følger grusveien og barnevandringstien et stykke, og går opp til toppen med flott utsikt over Grimevann og heiene rundt.

– Fullfører du minst 17 topper til neste år kan du få premie. Barn under tolv år kan få premie om de besøker ti topper, sier Eieland.