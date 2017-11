Lokalkjent på Stoveland

Munter stemning ved Luemyrene.

Sol fra knallblå himmel, temperaturer over femten grader og uten det minste vinddrag i lufta, – ja, slikt «klima» opplevde gjengen på 33 turgåere som torsdag 2. november fulgte i fotsporene til guiden vår: Kjell Eirik Stoveland.

Bilkortesjen parkerte ved Lille Heimdalsvannet i kanten av bygdeveien fra 1960. Derfra vandret vi på en sti opp- og innover Stovelands-heia og gjorde flere stopp underveis, blant annet ved Storemyr. Kjell Eirik fortalte om skogsarbeid, tømmerdrift, grøftegraving, drenering av myrer, jakt og mer. En del muntre historier, som «spritet» opp stemningen og fikk latteren på gli, var også inkludert i opplegget.

Ved Luemyrene hadde vi lang matpause med en fornemmelse av nærmest sommer i solvarmen. Ei gammel løe, for lengst borte, og der taket hadde form som ei lue, var opprinnelsen til navnet. Ellers bidro Kjell Eirik og dessuten flere andre i turgruppa med morsomme og lattervekkende historier.

Veien nedover mot Stoveland ble bygd for over 30 år tilbake på grunn av tømmerhogst og heieslått. Ved sitteplassen her oppe på heia observerte vi et helt anlegg for trailkjøring som ungdomsklubben i Herefoss benytter i fritiden.

Veien tilbake ga oss vakre blikk over Herefossfjorden, noen av husene og gården Stoveland. Fremme ved bilene kunne vi igjen takke for en fin Stoveland-rundtur i drømmevær en novemberdag.

Innsendt av Knut Geir Aas