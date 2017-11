Hadde beste etappetid

Lars Helge Birkeland hadde beste og nest beste etappetid på sine to etapper under single mix-stafetten som åpnet sesongens andre World Cup-runde i skiskyting i Østersund søndag.

Birkenesløperen leverte også strålende skyting med fullt hus på alle sine fire skytinger. Likevel ble det bare en 9. plass. Makker Hilde Fenne var nemlig ikke like heldig med uttellinga på standplass. På den første etappen måtte vossajenta ut i strafferunden én gang, mens hun måtte tåle tre strafferunder på den andre etappen.

I mål var den norske duoen ett minutt og 17 sekunder bak Østerrike, som vant foran Tyskland og Kazakhstan. Lars Helge Birkeland velger å se positivt på det.

– Jeg er godt fornøyd, egentlig. Jeg hadde beste og nest beste etappetid på mine to etapper. Det er selvfølgelig synd at vi ikke får et bra resultat totalt sett, men sånn er skiskyting. Jeg føler jeg hadde mer energi nå enn forrige helg, så det gir selvtillit før det som skjer til uka, sier han til Birkenesavisa søndag kveld.

Det som skjer utover uka er at verdenscuprunden i Østersund fortsetter, med normalprogram onsdag (kvinner) og torsdag (menn), sprint fredag (kvinner) og lørdag (menn) og stafetter søndag.