Dobbeltseier til Knutsen

Birkeland-trener Kari Anne Knutsen er i ferd med å gjennomføre en god sesong.

Fredag tok hun en svært sterk stalldobbel på Jarlsberg Travbane, da både Seile Perla og Rappalma triumferte.

Etter en tung sesong i 2016 da hestene hun trente ikke vant et eneste løp på 173 forsøk, har årets sesong fortonet seg som et lite eventyr for travtrener Kari Anne Knutsen fra Birkeland.

Fredag vant to av hennes hester på overbevisende sett på Jarlsberg Travbane. Seile Perla, som Knutsen også for øvrig eier selv, sjokkerte spillerne med å ta sin første seier siden november 2015 og vant til over 50 i vinnerodds. Rappalma, som eies av Arne Sagedal og Jon K. Mykland fra Froland, tok karrièrens første seier da hun sammen med kusk Kristian Malmin vant på 1.29,0/2100 meter.

– Det er moro å få kjøre så fine hester, Kari Anne har virkelig hatt form på stallen i år, sa kusk Malmin etter løpet ifølge en pressemelding fra Sørlandets travpark.