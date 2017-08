Allerede 30 salgsboder

Det er igjen tid for Birkelandsdagene, og det tre dager lange programmet rommer alt fra flammeshow og musikk til veteranbiler og barneaktiviteter.

Fredag 18. august starter årets Birkelandsdager med underholdning og aktiviteter i sentrum. Hele Strøget blir omgjort til et stort marked, og allerede er det påmeldt over 30 salgsboder med variert innhold.

– Utover ettermiddagen blir det aktiviteter for barn med blant annet hesteridning og ansiktsmaling. I tillegg blir det flammeshow fra scenen med Tobias Vik, forteller kulturleder i Birkenes kommune Wenche Flaa Eieland.

Tradisjonen tro arrangerer Birkenes Sparebank gratis sommerkonsert, og her vil publikum få se Maria Haukaas Mittet på scenen. Haukaas Mittet ble kjent gjennom TV-programmet Idol, hun vant den norske melodi Grand Prix i 2008 og hun har gitt ut flere album.

– Vi gleder oss til å oppleve henne på Tobias jorde. Ofte pleier det å være 2000-3000 mennesker på den årlige sommerkonserten. Ta med deg naboen og en stol, oppfordrer hun.

Pangstart for trial

Lørdag blir det oppvisning med den nokså nystartede trialklubben i Herefoss IL. Klubben ledes av presten Frode Eikrem, og teller allerede 55 medlemmer.

– Vi har hatt en pangstart, og har medlemmer fra hele kommunen. Her har vi et bredt aldersspenn, fra syv år og oppover, og ofte er hele familien med på det som skjer, sier han.

Under Birkelandsdagene kommer klubben til å dele ut informasjon og ta imot påmeldinger til nytt oppstartkurs i september.

– Vi har blitt en god gjeng, men har fortsatt plass til flere. Terskelen for å være med er lav, forklarer Eikrem.

Stort veteranbiltreff

Samme dag er det også veteranbiltreff og delmarked med Agder Motorhistoriske klubb i spissen. Dette foregår i Birkenesparken, og de siste årene har det vært over 4000 mennesker innom, noe som gjør treffet til et av Sørlandets største i denne sjangeren.

– Her blir det også underholdning og aktiviteter for barna, olabilløp og også en veteranbilparade med Opel som tema, forteller Flaa Eieland.

Det blir også musikk i parken, og i år er det lokalbandet «Rød Mix» som opptrer. Bandet består av Gjermund Topland, Terje Heia, Per Arne Botn, Thomas Stensvand og Tommy Moe.

Gamle maskiner i drift

Avslutningen av Birkelandsdagene er det Birkenes bygdemuseum som står for. En rekke håndverkere kommer for å demonstrere sine fag på Grasham, og i snekkerverkstedet vil man få oppleve reimdrevne maskiner i full drift. Her vil barna få mulighet til å prøve seg som snekkere. Museet samarbeider også med Birkenes bondelag, så dyr vil være godt representert på Grasham.

– Sommerens utstilling «På Smale Spor» er også åpen, og i tillegg blir det selvsagt musikk, salgsboder og overraskelser, sier hun.

Birkelandsdagene er et samarbeid mellom en rekke lokale aktører: Birkenes Sparebank, Birkenes Speidergruppe, Agder Motorhistoriske klubb, Kristiansand Automobilklubb, Birkenes IL, Herefoss IL trialklubb, Stiftelsen Birkenes bygdemuseum og kulturkontoret i Birkenes kommune jobber sammen om å arrangere den tre dager lange festen.