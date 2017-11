150 år med internasjonalt arbeid

Birkeland Normisjon har jubileumsfeiring på Birkeland bedehus søndag 12. november.

Normisjon fyller 150 år og er en aktiv organisasjon i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.

Det blir glimt fra arbeidet i Bangladesh, Ecuador og Cuba. Tidligere rektor på Folkehøgskolen Sørlandet, Øystein Sundvoll, vil kåsere om bønnekvinnen Bolette Larsen. Oluva Laksa fra Kristiansand, som har arbeidet i mange år i Bangladesh, vil fortelle og holde en andakt.

Det var Lars Olsen Skrefsrud fra Fåberg som startet misjonsarbeid i India for 150 år siden, det som førte til Den norske Santalmisjon. Santalmisjonen og Indremisjonen har senere fusjonert til Normisjon. I Norge drives i dag klubber og kor for barn og unge i tillegg til foreninger for voksne.

Det vil bli servering og mulighet til å gi en gave til Normisjon.

Innsendt av Solfrid Elgvin Lied