Nektes parkeringskort

Har betydelige smerter når han går, men kommunen vil ikke tillate ham å parkere på HC-plasser.

– Visst ble jeg overrasket. Jeg var sikker på at dette var en enkel sak, for jeg har jo hatt det før, og blir ikke noe bedre med årene. Jeg er jo snart 88 år, sier Einar Topland til Birkenesavisa.

Etter flere runder har kommunen endelig avslått Toplands søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Kommunen mener han for sjeldent bruker de tilrettelagte parkeringsplassene for forflytningshemmede.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.