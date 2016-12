Terper toppfotball i Spania

Kamilla Aabel forteller om fotballdrømmen på Mallorca.

Den 5. september gikk reisen til Mallorca, 36 dager før beregnet tid. Jeg var nå klar for å leve livet som fotballproff i syv måneder. Der dagene går i trening, hvile og spise. Vi er nå totalt syv norske jenter og 15 norske gutter som satser og bruker sin tid her nede for å utvikle seg til å bli toppspillere. På vårt damelag har vi med oss en god gjeng spanske damespillere, da det ikke har vært damelag her i Alcudia på mange år.

Får første gang i historien har vi både herre og damelag fra Norge med i spansk liga. Vi har et trenerteam som består av Leif Tsolis, Stein Morten Hansen, Thorleif Holme og Andreas Kristoffer Berge. Etter jul vil trenerteamet bli utvidet til et enda større trenerteam for å få enda tettere oppfølging på vær enkel spiller og spillergruppen i sin helhet. Her skal blant annet Ørjan Sandal trener for Lysekloster i andredivisjon, Caroline Vad Østby fysisk trener, tidlig spiller på VIF og Jan Steinar Sleen spillerutvikler og trener fra Brann bidra i spillergruppen for å gjøre treningshverdagen enda mer komplett for oss.

Hverdagen på Mallorca

Dagene består som sagt av trening, restitusjon, mat og drikke. I hverdagen har vi oppimot tre til fire økter. Da har vi alt fra fotball til hurtighet/spenst og styrke. Til sammen har vi mellom 15-18 økter i uken pluss kamp i den Spanske ligaen i helgene. Dette gir en total treningsmengde på cirka 24 timer i uken. To dager her nede er det samme som en ukes trening hjemme i klubb. Fasilitetene er fantastiske.

Vi bor på Sunwing Family Resorts i Alcudia som ligger så sentralt i all den treningen vi utgjør. Øktene på banen er en ca. 5 minutter spaser tur, parken og stranden ligger vegg i vegg med hotellet. Været og klimaet er en drøm! Fra vi kom til Spania har temperaturen gått fra 30+ til ned mot rundt 23-17 grader, som er helt optimalt. Vi bor to og to sammen der vi har eget ansvar for rom og orden, men samtidig får vi rom-vask en gang i uken av hotellet.

Man må være selvstendig og lage sin egen mat, vaske sine egne klær og rett å slett klare seg selv uten mor i huset. Vi er en spillergruppe som lever oppå hverandre 24/7 men samtidig har alle samme drøm og ambisjoner om å nå langt.

Måle mitt for oppholdet

Jeg har kommet her for å bli en best mulig fotballspiller, utvikle meg mest mulig på den tiden jeg er her nede. Bruke tiden så fornuftig jeg kan for å lykkes. Etter mye jobb og sparing igjennom sommeren vil jeg virkelig bruke denne tiden til å utvikle meg å vise folk at det er mulig å nå sine mål om man bare jobber hardt nok for det. Mitt mål er å spille i toppserien 2017.

Klarer man å unngå skader, jobbe målrettet og være detaljert vil alt slitet forhåpentligvis betale seg. Derfor bruker jeg disse månedene her nede i varme Spania på den fantastiske øya Mallorca. Frem til nå ser jeg fremgang, utvikling men det er enda en god stund igjen og det setter jeg utrolig pris på!

Hverdagene kan både være psykisk og fysisk utfordrende, men man har kommet her for drømmen og jobben må gjøres både på og utenfor banen. Rutiner og holdninger har blitt lagt mye vekt på, der vi må ha med oss blant annet restutisjonsmat på trening, komme på tiden, holde utstyrs orden, rett tøy til rett tid.

Dette må gjøres om til en vane. Har noen i gruppa glemt noe av dette, fører det til straff. Da blir fotballsko byttet ut med joggesko og løping blir det neste temaet. Skal man komme inn i en toppserie klubb er dette grunnmuren som må være bygd.

Til slutt vil jeg bare si at jeg stortrives her nede og jeg ser utrolig frem til å fullføre min tid her nede i Spania. Nå er det snart tid for en liten juleferie da jeg skal hjem til bygda mi. Her blir det jul sammen med familie og venner før turen viser tilbake til Mallorca 7 Januar 2017. Da er jeg klar for nye 3,5 måneder og fortsettelse på den Spanske serien. Da det er kamp åpning den 15.01.17 mot laget Interplà.

Innsendt av Kamilla Aabel