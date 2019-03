Vil markere veterandagen

Kommunen har til nå ikke markert 8. mai. Det kan det bli slutt på.

– Det pleier å være en stor markering for hele Kristiansandsregionen, men veteraner i Birkenes ønsker å markere dette lokalt. Det skal ikke så mye til fra kommunens side for å lage et arrangement rundt dette, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Saken ble tema i sist formannskapsmøte, etter at ordføreren har blitt oppfordret til å markere veterandagen 8. mai. I fjor skreiv blant annet fire veteraner leserbrev i Birkenesavisa, hvor de oppfordret kommunen til å markere dagen.

– I det vi i dag kaller Birkenes var det mange som ofret livet for et fritt Norge. De mange tapre menn som aldri fikk oppleve et Norge som sammen med rettferdighet og demokrati vant over et grusomt totalitært naziregime, skrev veteranene den gang, og stilte spørsmålet:

– Flere og flere kommuner rundt om i Norges land markerer nå denne dagen … Vil Birkenes?

Og det vil nå Birkenes ifølge ordføreren. Han for også støtte for dette i formannskapet.

– Det er viktig å ikke glemme denne dagen, ikke bare på grunn av krigen, men også med tanke på alle de veteranene som har deltatt i operasjoner, sier Anders Topland (Sp).

Torbjørn Bjorvatn (KrF) er enig.

– En ting er å gjøre stas på veteranene våre, noe annet er hvordan man markerer dagen. Dette er en dag man kan omfavne gode verdier, sier han.

Det var forøvrig i desember 2010 forsvarsminister Grete Faremo slo fast at regjeringa ønsker å gjøre frigjøringsdagen 8. mai til en frigjørings- og veterandag. Første offisielle markering av veterandagen ble avholdt i 2011.