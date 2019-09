Vant 910.740 kroner

Extra-spiller fra Birkenes vant da han spilte for første gang på to år.

– Jeg spilte Extra for noen år siden, men så ble det bare smågevinster og jeg tok litt pause. Dette er første gangen på et par år jeg spiller. Tenk at det skulle gå så bra! Utrolig, sier mannen i 60-åra fra Birkenes, når Norsk Tipping ringer for å fortelle at han er trukket ut som tirsdagens Extra-kandidat.

Uansett hvordan det gikk i trekningen på NRK, var mannen sikret 202.385 kroner, men han kunne vinne to millioner kroner dersom han gikk helt til topps.

To av seks tall gikk inn på brettet, og dermed ble han 910.740 kroner rikere.

– Jeg blir helt satt ut! For en fin overraskelse, sier mannen som nå antakelig skal reise på ferie, gi noen kroner til barna og sette inn resten på sparekonto.