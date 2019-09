Utsikt på topp

Topptur med panoramautsikt.

Vi har alle opplevd at utsikt fra høye fjelltopper gir storslagne overblikk over geografiske områder.

Einerfjell i Grimstad kommune skårer høyt på skalaen over slike fjelltopper. Det fikk vi ti seniorer oppleve på vår utmarsj torsdag 19. september.

For å nå dette målet, kjørte vi i tre biler over Håbesland, passerte Beisland og Nygrenda og parkerte et godt stykke nede i bakkene mot Reddal. Derfra tok vi oss opp lia på en bratt og delvis steinete sti. Vel oppe på heia flatet veien ut, og vi gikk på lette føtter over svaberg og fjellknauser gjennom åpent skogsterreng med småvokst og forvridde furutrær. Et par våte myrstrekninger måtte vi også passere.

Etter snaue to kilometer nådde vi Einerfjell, 249 meter over havnivå. Fra denne glattskurte, avlange fjellryggen hadde vi prima overblikk og utsikt over bygda Reddal, Torpegrenda, Reddalsvannet og havet ytterst. Det var som å se Reddal i fugleperspektiv, bygda som er så kjent for sine utmerkede jordbruksprodukter, og som leverer poteter til kongens bord. Her var riktige stedet for matpause, samtidig som vi kunne nyte synet av Reddals velstelte gårder og marker.

Et par unge damer hadde også funnet veien hit. Vi ba en av dem om å ta foto av oss ti sambygdinger, delvis sittende og knelende på fjellet og med noe av landskapet i bakgrunnen. Vi takket for hjelpen og ruslet samme trase tilbake til bilene. Om den tilbakelagte strekningen denne dagen ikke ble lang, – i underkant av fire kilometer, hadde den på en værmessig gunstig septemberdag gitt oss vakre, høstlige synsinntrykk.

Knut Geir Aas