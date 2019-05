Politiet slår GHB-alarm

Politiet og helsevesenet på Sørlandet advarer om det narkotiske stoffet GHB etter flere overdoser i Arendal.

Politiet mistenker at stoffet er spesielt populært blant russen og er bekymret for at den økte bruken kan føre til dødsfall.

– Mange tester grenser i løpet av russetiden. Men grensen mellom en rusdose og en dose som kan ta livet ditt, er ganske liten, sier lederen for den forebyggende avdelingen hos politiet i Arendal, Torbjørn Trommestad, til NRK.

Lett tilgjengelig

Bare forrige helg ble fem personer i Arendal sendt til akutten som følge av GHB-overdose, og ifølge politiet er det snakk om elleve tilfeller på kun kort tid.

Ifølge en advarsel politiets nettpatrulje i Agder har lagt ut på Facebook , var GHB tidligere kun tilgjengelig i lukkede miljøer, men er nå tilgjengelig «over alt» på lik linje med cannabis, MDMA og amfetamin.

– Det har vært fryktelig mye GHB i det siste. Vi er redde for at folk ikke helt skjønner alvoret med det, sier lege Helene Haakonsen ved Sørlandet sykehus i Arendal.

Ligner alkohol

GHB er et sentralt dempende stoff med virkninger som ligner alkohol. Ulovlig framstilt GHB kan inneholde ulike mengder av stoffet, og det kan være liten forskjell på doser som gir rus og doser som kan gi alvorlig skade.

Rusen gjør brukeren oppstemt, men kan føre til en rekke plager. I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust, bevisstløshet og i verste fall kan brukeren dø.