På jobb for ungdommen

Sommerjobben til disse to er å henge med ungdommen.

– Vi er engasjert i sommer og skal være tilgjengelig for ungdom i Birkenes og Lillesand. Vi er der for ungdommen enten de vil finne på noe gøy eller bare henge, sier Marthe Elise Undhjem.

Også i år har Birkenes og Lillesand gått sammen om å hyre inn et feltteam som består av to personer som skal arbeide opp mot kommunens ungdommer i sommer. Undhjem får med seg Abdullah Essa i sommerjobben.

– Om sommeren er det meste stengt og mange reiser bort. Vå sommerjobb er å være til stede for ungdommen som et par ekstra voksne, sier Essa til Birkenesavisa.

Mandag på Birkeland

De to har allerede vært på skolene for å introdusere seg selv til elevene. I utgangspunktet er felttemaet rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år.

– Mandager blir vi fast å finne på Birkeland, mens vi er i Lillesand fast på torsdager. Nøyaktig hva vi skal gjøre disse dagene finner vi ut i samarbeid med de unge, sier Undhjem.

Det er Joker fritidsklubb som blir møtestedet på Birkeland. Her vil det være åpent fra klokka 16.00 til 22.00 hver mandag for ungdom som ønsker å stikke innom. Felttemaet er også å finne på Instagram, Snapchat og Facebook. På sistnevnte plattform under navnet Feltteamet – Lillesand & Birkeland.

– Et mål for oss er å inkludere ungdom på Birkeland, Herefoss, Engesland, Lillesand og Høvåg. Hjelpe de til å bli kjent med hverandre, og samtidig opptre som voksne som skaper samhold, sier Essa.

Han understreker at ungdom fra Birkenes er velkomne til Lillesand på torsdager, og ungdom i Lillesand tilsvarende er velkommen til Birkeland på mandager.

Elsker jobben

– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med ungdom i området gjennom sommeren, og håper mange vil benytte seg av tilbudet som vi skaper, sier Undhjem.

Hun studerer til vanlig juss i Bergen, mens Essa arbeider på en ungdomsskole i Lillesand som miljøarbeider.

– Jeg synes det er kjempegøy å holde meg oppdatert på det ungdommen driver med, og ser fram til å bli kjent med enda flere fra distriktet, sier han, og legger til:

– Jeg elsker jobben min, og synes det er utrolig kult å være en ung voksen som får lov til å henge med ungdommen.

Målet til de to er å ha det gøy sammen med ungdommen.

– Vi skal være inkluderende, og jobbe for at ungdommen skal få en god sommer. Ingen skal føle seg utenfor, sier Essa.