Nasjonaldag på sykehjem

Olga Nystøl skriver om nasjonaldagen.

17. mai er vi så glade i,

moro vi har fra morgen til kveld!

Da er det så du, om vi er gamle du,

er vi med likevel!

Ja, det skal være sant og visst! 17. maifeiringa vår starta med en nydelig frokost ved et veldekka og festpynta bord. Flagg og blomster i rødt, hvit og blått lyste mot oss og fortalte tydelig hvilken dag det var.

Etter en nydelig frokost bar det utendørs for å se på barnetoget – dagens høydepunkt! Noen var heldige og fikk et glimt av barnebarn eller oldebarn. Stor stas! Senere var det mange som fikk besøk av familie og venner.

Etter en nydelig middag og en liten hvil, var det tid for å se borgertoget. Hele dagen var det nydelig mat å få. Tusen takk til betjeninga for den fine dagen dere gav oss. Vi er så takknemlige for alt arbeidet dere legger ned for å glede oss. Tusen takk til dere alle!

Olga Nystøl