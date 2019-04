Lørdag går første barnearrangement av stabelen på Tobias jordet.

– Det blir dans, hinderløype, såpebobler, hageleker, figurorientering og mye mer. Det serveres gratis frukt og saft, og alle er velkommen, sier kulturleder Wenche Flaa Eieland i Birkenes kommune.

Lørdag 4. mai arrangeres det aktivitetsdag og barnekonsert på Tobias jorde fra klokka 11.00 til 14.00. Arrangementet er initiert av kulturkontoret som har fått til et samarbeid med gode krefter i bygda.

– Klokka 13.00 blir det konsert med Bare Barn Band, et populært band fra Arendal. Dette er et band med eminente musikere som lager musikk for barn, sier Eieland.

De gode kreftene som arrangerer dagen er Geir Atle Ellingsen sammen med folkehelsekoordinator Knut Simen Kirkeholmen Thomassen, leder i barneidrettsgruppa Hege Hermansen, Kent Arild Ludvigsen fra Birkeland skole, og idrettspedagog Siril Flaa Eieland.

– Vi planlegger å få til flere barnearrangement på jordet etter hvert under overskriften Heilt på jordet. Lørdag skal også en klasse fra Birkeland skole opptre og det blir fellesdans/flashmob for alle, sier Eieland.