Min Michelle

I en nordamerikansk stat med mindre nedbør enn Gobiørkenen lages flotte viner.

Til Evens japanskinspirerte kyllingrett er det godt med en lett og frisk hvitvin eller et lyst og ikke for bittert øl. Viner laget av Riesling har en profil som passer retten godt.

Jeg hadde egentlig tenkt meg en ung vin fra det tyske området Rheingau, men ombestemte meg i siste liten og valgte en vin fra Washington State i stedet. Washington er USAs nest største vinproduserende stat, målt i volumliter, etter California som står for brorparten av USAs vinproduksjon. På tredjeplass finner vi New York State.

Ukas vin er produsert av en av de mest tradisjonsrike produsentene i delstaten, Chateau Ste. Michelle, som ligger like utenfor Seattle. Vinen kommer fra Colombia Valley AVA inne i landet. Regionen er stor, faktisk omtrent like stor som Napa Valley, og har tolv underområder.

Til tross for at området ligger ganske langt nord, er det varmt og veldig tørt. Det har 300 soldager i året og faktisk mindre nedbør i et vanlig år enn Gobiørkenen i Mongolia. Det som gjør landbruk mulig i et så tørt klima, er smeltevann fra Cascadefjellene og vann fra den mektige Columbia River.

Vinproduksjonen domineres av rødviner, og Riesling er områdets nest mest plantede hvitvinsdrue etter Chardonnay.

Ch. Ste Michelle Dry Riesling 2016 (varenr. 9042701, kr 199,90, bestillingsutvalg) har alle de egenskapene som skal til for å matche både kyllingen og dippen. Vinen lukter friskt av sitrus og epler. Lett og frisk frukt fremheve smakene i den sprø, saftige kyllingen. Det lille snevet av sødme og den moderate alkoholen i vinen gir chilien i dippen balanse. Kombinasjonen forener alle smakene på en nydelig måte.

Vinen bør nytes nå mens den har sin ungdommelige frukt intakt.

Knut-Espen Misje