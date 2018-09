Innsatsen under Blinkfestivalen i august bar bud om at formen var i anmarsj. Lørdag bekreftet Martin Uldal det ved å gå inn til gull på sprinten under NM i rulleskiskyting på Gautefall.



