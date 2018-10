Hundretalls i Torsbuhallen

Høstfesten på Herefoss trakk mange mennesker.

Lørdag 20. oktober var det duket for årets høstfest i Tveitås 4H. 29 medlemmer og cirka 100 gjester besøkte i Torsbuhallen på Herefoss for å beskue alle de flotte 4H-prosjektene og være med på høstfesten. Kvelden startet med flott sang av medlemmene, etterfulgt av at nestleder Odd Kylland ønsket alle velkommen.

Sekretær Kjell Arne Holar hadde en årsmelding, som viste at 4H-året 2018 har vært et innholdsrikt år med alt fra munkebaking, til gårdsbesøk, fisketur, overnattingsturer og den årlige sauesankingen ved Roskreppfjorden. Kirsti Halvorsen fra Aust-Agder 4H delte ut merker og vurderinger av prosjektet, og alle 29 ble godkjent!

Birkenes skogeierlag og Birkenes Bondelag delte ut flotte utmerkelser til de medlemmene som hadde skog- eller landbruksrelaterte prosjekter. I år var det hele ti medlemmer som måtte opp på scenen.

Fem medlemmer fra Tveitås 4H var på fylkesleir i Marnardal i sommer, der tema var Farmen. Aleksander M. Hurlen og Odd Kylland guidet oss gjennom en flott bildefremvisning.

Servering av ertesuppe, kaffe og kaker hører høstfest til, det samme gjør utlodning med flotte premier. I år var det mange lokale bedrifter som sponset oss med gevinster, og det setter vi utrolig stor pris på. Tusen takk!

Så var det tid for underholdning. Foreldre må, tradisjonen tro, stille opp når det skal lekes. Othelie H Holm fortalte en fengende historie om ei diger potet.

Så var det klart for kveldens høydepunkt, nemlig mannekeng oppvisning! Mange flotte modeller entret scenen til mye latter fra salen. Tusen takk til alle som stilte opp og gjorde kvelden fantastisk!

Hilde Kylland