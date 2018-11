God sesongåpning

Fullt hus på skyting, men Lars Helge Birkeland måtte se seg slått av Johannes Thingnes Bø i sesongåpninga.

En trøblete oppkjøring har skapt usikkerhet for Johannes Thingnes Bø. To dager foran sesongens første renn varslet han likevel at formen var i anmarsj.

25-åringen skulle vise seg å ha helt rett. Lørdag skjøt han feilfritt og gikk inn til sprintseier under skiskytternes sesongstart på Sjusjøen. Lars Helge Birkeland fulgte nærmest, men ble slått med solide 23,6 sekunder.

For ikke mange dager siden framsto seier eller den slags seiersmargin langt fra som noen selvfølge for Norges beste skiskytter de siste sesongene.

– Jeg tapte testløpet i forrige uke, så det har skjedd mye den siste uka. Samtidig sa jeg torsdag ettermiddag at jeg trodde jeg hadde kommet i form i siste liten. Jeg kjente det da, sa Thingnes Bø til NTB etter lørdagens seier og la til:

– Det var i grevens tid.

Ting har snudd

Seieren på Sjusjøen kom ikke gratis. På sisterunden var 25-åringen, som har hatt mange ufrivillige og ubeleilige treningspauser i sesongoppkjøringen, i kjelleren.

– Jeg fikk det maksimalt opp den bratte bakken. Jeg hadde en fin flyt og hadde god kontroll på det. Jeg prøvde å ta igjen Lars Helge, men merket at det ikke ville gå, og så smalt det helt totalt. Jeg vet ikke om det kom på TV? Får ikke håpe det. Det var så vidt jeg klarte å stå på beina, sa Thingnes Bø.

I mål var det uansett ingen som kunne true ham i kampen om seieren. Ikke rart 25-åringen smilte bredt over å ha fått bekreftelsen han ønsket seg.

– Jeg er kjempefornøyd med dagen. Ting har snudd veldig, og det var befriende å få en seier allerede nå med tanke på hvor usikker jeg var. En kjempeopplevelse, fastslo han.

Selv landslagstrener Egil Kristiansen lot seg forbause av formutløsningen Thingnes Bø har hatt den siste tiden.

– Egil ristet på hodet da jeg kom i mål. Han har jo fulgt med meg i hele år og skjønte ikke helt hvordan jeg hadde fått til dette, smilte Sjusjøen-vinneren.

Blir enda bedre

Også Birkeland plaffet ned alle blinkene lørdag, men greide ikke å matche Thingnes Bøs fart i sporet. Vetle Sjåstad Christiansen ble treer etter å ha bommet én gang på siste skyting. Han var 1.02 minutter bak vinnertiden.

Tarjei Bø kjempet i toppen etter liggendeskytingen, men med tre bomskudd på stående falt han nedover resultatlista. Han endte til slutt på 14.-plass og var 1.59,6 minutter bak lillebroren.

Den franske skiskytterstjernen Martin Fourcade var ikke på plass på Sjusjøen lørdag. Av de utenlandske favorittene var det kun de tyske som valgte å stille i den norske sesongstarten.

Etter seieren sendte Thingnes Bø følgende hilsen til sine konkurrenter:

– Jeg er veldig positivt overrasket over denne prestasjonen, og det er klart at jeg kommer bare til å bli enda bedre utover. Jeg klarer ikke vinne verdenscuprenn med den smellen jeg fikk i langbakken i dag, så jeg har forbedringspotensial selv om jeg vinner, og det er godt å se.

Verdenscupen innledes neste helg i Pokljuka.

Stian Grythaugen

Sprint skiskyting Sesongåpning skiskyting på Sjusjøen lørdag, sprint (antall strafferunder i parentes): Menn, 10 km: 1) Johannes Thingnes Bø, Markane 23.43,6 (0), 2) Lars Helge Birkeland, Birkenes 0.23,6 min. bak (0), 3) Vetle Sjåstad Christiansen, Geilo 1.02,0 (1), 4) Andreas Dahlø Wærnes, Trondhjems 1.11,7 (0), 5) Endre Strømsheim, Bærum 1.17,0 (1), 6) Arnd Peiffer, Tyskland 1.30,3 (1), 7) Vebjørn Sørum, Søndre Ål 1.34,2 (1), 8) Ole Martin Erdal, Førde 1.39,8 (0), 9) Erlend Øvereng Bjøntegaard, Bevern 1.46,5 (2), 10) Benedikt Doll, Tyskland 1.52,7 (4). Kvinner: 1) Tiril Eckhoff, Fossum 20.48,3 (1), 2) Franziska Hildebrand, Tyskland 0.46,4 (1), 3) Karolin Horchler, Tyskland 1.01,8 (0), 4) Vanessa Hinz, Tyskland 1.07,1 (1), 5) Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum 1.11,0 (2), 6) Karoline Knotten, Vingrom 1.24,6 (1), 7) Thekla Brun-Lie, Oslo 1.29,8 (1), 8) Desislava Stojanova, Hviterussland 1.37,4 (1), 9) Emilie Kalkenberg, Skonseng 1.38,5 (1), 10) Hilde Fosse, Voss 1.41,4 (0).