54 prosent av alle familier har ikke avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann.

Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesen over hele landet inviterer til åpen brannstasjon i forbindelse med Brannvernuka i uke 38.

– Det skremmer at over halvparten av alle nordmenn ikke har tatt den viktige brannpraten med familien. En samtale rundt middagsbordet for å bli enige om møtested ved brann, hvem som skal ta med hvilke barn og så videre, er et enkelt tiltak for å øke tryggheten hjemme, sier Bjørnar Olsen fra Lillesands lokale If-kontor, Olsen Assuranse.

1 av 4 hevder de har gjennomført brannøvelse og prøvd ut rømningsveiene hjemme, viser undersøkelsen som TNS Gallup nylig har utført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If.

– Brannøvelse hjemme er noe vi ønsker at alle skal ha. Særlig hos barnefamilier er det viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Roy Mikkelsen stasjonsleder for KBR Lillesand og Birkenes i en pressemelding.

På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 22. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Kunnskapsløype, slokkedemonstrasjoner, tur i brannbiler og spyling med brannslange er noe av det man kan oppleve under åpen dag i Lillesand og Birkenes.

– I år vil det i Lillesand også bli mulighet for en tur i høyden da vi får besøk av høydemateriell fra Kristiansand. Erfaringen fra andre stasjoner hvor høydemateriell har besøkt er uten tvil positive. Mange har benyttet seg av denne anledningen til å kunne se byen sin fra et litt annet perspektiv, men en bør ikke ha høydeskrekk, sier Mikkelsen.

Åpen brannstasjon er en mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende.

– Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys. Derfor bør så mange som mulig ta turen innom brannstasjonen for noen gode råd og tips, sier han.