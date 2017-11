Kontakt med omverden

Ny basestasjon på Erkleiv gir bedre dekning.

– Seks husstander i Birkenes kan feire at de endelig får mobildekning, 16 år etter at den første forespørselen ble sendt. Vi er endelig koblet trådløst til omverdenen, sier Eirin Ravnevand.

Hun er aktiv i Erkleiv velforening og fikk mandag forrige uke oppleve at basestasjonen i bygda ble høytidelig åpnet med representanter fra Telenor og Kristiansand kommune.

Dagen startet med en tur opp til basestasjonen hvor innbyggerne fikk en omvisning både ute og inne i det lille bygget som er tilknyttet anlegget. Der inne står både sendere, mottakere og aggregat.

– Seinere samla vi oss på Erkleiv skole hvor flagget var heist og det ble servert snitter, bløtkake og kaffe. Det var godt oppmøte av bygdefolk, sier Ravnevand til Birkenesavisa.

Koster millioner

Den nye masta bedrer dekningsforholdene for om lag 64 husstander, og sender ut 4G+ signaler fra Telenor. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor kom ens ærend fra Oslo for å være med på markeringen.

– Dette er en ekstra hyggelig dag på jobb, for det er veldig hyggelig å få være med å markere slike utbygginger. Det er en festdag og en gledens dag for oss i Telenor å få bidra til at mennesker endelig kan få bo og leve normalt som andre i dagens mobilsamfunn, sa Amundsen.

Det er Kristiansand kommune som gjengir dekningsdirektørens uttalelser på sine nettsider. Der kommer det også fram at Kristiansand har betalt 1,5 millioner kroner for å realisere basestasjonen. Varaordfører Jørgen Kristiansen kaller det en gledens dag.

16 lange år

– Det har vært en lang prosess for dere, og endelig er det en gledens dag også for oss å kunne bidra til at dere som bor her kan få den nødvendige sikkerhet og trygghet med mobildekning, sa han.

Ravnevand forteller at det har tatt 16 år, og at bygda i mange tilfeller har følt seg innelåst.

– Nå er det som en ny verden åpner seg. Det er sikkerhet for eldre og for oss alle. Tidligere måtte jeg ta barna i bilen og kjøre til toppen av bakken for å kunne sende meldinger, høre mobilsvar og kontakte folk for hjelp utenfra, sier Ravnevand.