Fornøyde skitne jenter

Ti ansatte hos Birkenes FUS-barnehage gjennomførte gjørmeløp i Kristiansand.

Lørdag stilte ti jenter fra Birkenes FUS-barnehage opp i et frivillig regime i Lauvåsen i Kristiansand for å gjennomføre et 3,5 kilometer langt gjørmeløp. Løpet «Dirty Girl Mud Run – Kristiansand» er uten tidtaking, og har fokus på å ha det gøy, og samtidig rette søkelyset mot kreft blant menn.

– Vi stilte med godt mot, og satt i gang på hinderløypa med latter og god stemning. Med godt samarbeid kom vi oss i mål med et kjempestort smil, sier Maiken Røstad til Birkenesavisa.

Løpet er for kvinner, og gjennom deltakelsen samler løperne inn penger for å støtte menn med kreft gjennom Kreftforeninga. Totalt ble det denne dagen samlet inn over 40.000 kroner.

– Opplegget var veldig bra, og vi er kjempeglad for å kunne bli med å støtte opp om en så viktig sak, sier Røstad.

Sammen med Kreftforeningen ønsker arrangør Finn Kollstad og Shanna McFadden Drivenes at kvinnene som deltar i løpet skal sette lys på kreft hos menn.

– Vi løper ikke bare for å komme i mål, vi ønsker å gjøre noe for mennene i våre liv. Arbeidsfordelingen er enkel: Vi løper, og partnerne våre forplikter seg til å donere et beløp. Både ektefeller, kjærester, venner og familie kan være med og ta et felles løft med oss. Når vi samler inn midler til kreftsaken, styrkes mulighetene for å forebygge sykdom, sa Drivenes til Krsby før løpet.