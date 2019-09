Lager spikkefestival

Norges første spikkefestival går av stabelen kommende helg.

Det er møbelsnekkeren Bo Andersson fra Kvennhusmonen som er initiativtaker til festivalen, og han har fått Lillesand Husflidslag med på arrangementet.

– Jeg har vært levende opptatt av spikking, sløyd og trearbeid nærmest hele livet. En spikkefestival har jeg tenkt på i mange år. Det var først da jeg luftet ideen for Asbjørn Larsen i Lillesand Husflidslag at det virkelig tok fart. Han tente på ideen umiddelbart, sier Andersson begeistret, og legger til:

– Jeg har hatt to fullbookede kurs i spikking av skje og sleiv allerede. Jeg opplever en økende interesse for huflid og trearbeid. Det er i tiden og moteriktig. Selv vokste jeg opp med det, og hadde blant annet en bestefar som lagde feiekoster og solgte materialer til kurvflettere. Jeg opplever at det er en fin sosial ting man kan gjøre ting sammen, på tvers av generasjonskløften.

Arrangementet starter førstkommende fredag og strekker seg over hele helgen. Festivalen blir holdt ved Møglestu Hovedgård og inneholder flere kurs og foredrag. I skrivende stund er det 33 påmeldte, men de har plass til flere.

– Det er første gang noe slikt har vært arrangert, så det er vanskelig å ha noen klare forventninger, men vi opplever stor interesse og allerede flere påmeldte enn jeg håpet på. I det du leser dette er fristen for påmeldinga gått ut, men ta gjerne kontakt så ser vi om det lar seg ordne, sier Andersson.

Det blir kurs i neversveip, kurvfletting, krympeboks, figurskjæring og skjæring av skje og sleiv. Det siste kurset er det han selv som skal holde. Han har selv mer enn 20 års erfaring med spikking, og har prøvd mange forskjellige ting, men han ender alltid tilbake på sleivene.

Kursene går fredag og lørdag, mens søndagen er en åpen dag for alle interesserte.