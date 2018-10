Storartet dansekveld

Hvor var du da høstens dansefest på Birkeland fant sted lørdag kveld? Vi som var der hadde det storartet.

Det var stor stemning da spelemannlaget Strøge´og Birkenes Ungdomslag arrangerte dansefest på idrettshuset lørdag. Gjestende dansere og spelefolk kom langveisfra både fra øst og vest.

Godtfolk fra Lista, Sørlandet Spelemannslag fra Arendal og folkemusikklaget Bordun fra østre Agder var gjester på dansefesten på Birkeland. Det startet med en liten konsert hvor alle fire lag presenterte musikken sin for deretter å fortsette med tre-fire timer med dans.

Med stor variasjon i uttrykket ble det spilt både vals og reinlender, men også springdans og pols. Og dansegulvet var fullt hele kvelden.

Unge spelemenn

Folkemusikken tiltrekker seg både gamle og unge, men hvem er de unge i dag? Fra Vegårshei kom jentene Anne Myre og Maria Vaaje. De spiller hardingfele og har holdt på med dette i fem år forteller de. De begynte begge med fiolin i 6-års alderen i musikkskolen, men etterhvert ble det hardingfele, og nå spiller de fast med folkemusikklaget Bordun.

De liker dette veldig godt, og foruten de faste fellesøvingene liker de også å opptre og spille til dans, på møter eller på basar og lignende. Og så forteller de stolt at de har vært med på Setesdalskappleiken flere ganger, både med laget sitt og med solo opptreden. Denne kvelden er de de eneste som spiller hardingfele.

Kommer dansekurs

De andre lagene spiller vanlig fele, trekkspill, klarinett, fløyte, harpeleik og kontrabass i ulike sammensetninger, men god dansemusikk ble det av alle besetningene. De andre ungdommene denne kvelden er Sigrid og Johan Kristian Brändström som spiller med Strøge´ der mor Gunhild og far Greger er med, og hvor Gunhild er musikalsk leder.

Begge har spilt fele siden de var små, både med kulturskolen og i Strøge´ hvor de har vært med siden oppstarten for 14 år siden.

Iren Sommerset som er leder i ungdomslaget sier hun er svært fornøyd med kvelden og forteller at de kommer til å gjenta dette neste år også. Men for å få med enda flere dansere vil hun gjerne at ungdomslaget skal sette i gang med et dansekurs på nyåret.

Her er det bare å finne frem dansesko og følge med forteller hun i det hun takker alle for en flott kveld og ønsker alle god tur hjem.

Rune H. Risdal