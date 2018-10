Et vogntog har kjørt seg fast på glatta.

Politiet melder mandag kveld at et vogntog har kjørt seg fast i Urdalen på fylkesvei 252. Vogntoget sperrer det ene kjørefeltet, og berging er under planlegging.

En tipser forteller Birkenesavisa at vogntoget har lagt seg mot autovernet, og forteller at vogntoget kommer fra Øst-Europa.

Tipseren mener dette skjer flere ganger hver vinter, og etterlyser skilting på tysk og engelsk om at veien ikke egner seg for vogntog når det er vinterføre.