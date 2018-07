Kostbar bildedeling

Mann bosatt i Birkenes bøtelagt etter å ha spredt Nora Mørk-bilder.

Det er Nettavisen som skriver at til sammen ni personer er ilagt forelegg fra politiet etter å ha spredt nakenbilder av håndballspilleren Nora Mørk. Foreleggene er på mellom 10.000 og 15.000 kroner.

Den yngste personen var ifølge Nettavisen 16 år på gjerningstidspunktet, mens den eldste var 47 år gammel da han delte nakenbilder av håndballprofilen. Nettavisen har fått tilgang til seks av foreleggene, hvor personene har erkjent lovbruddet og vedtatt forelegget.

Mannen i 20-årene som ifølge avisa er bosatt i Birkenes har godtatt et forelegg på 10.000 kroner etter å ha spredt nakenbildene på en Facebook-gruppe. Forelegget er ilagt etter brudd på straffeloven som omhandler hensynsløs adferd og heleri.

Mannen har ikke ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen, og det har heller ingen av de andre som har godtatt forelegg i saken. Akkurat det faller far til håndballspilleren, Morten Mørk, tung for brystet.

– Det hadde vært realt av dem i hvert fall å si unnskyld. Det hadde ikke gjort noe. Men det er utrolig tilfredsstillende å se at politiet har tatt denne saken alvorlig, sier han til Nettavisen.

To menn har i vår blitt dømt til å betale 150.000 kroner hver til håndballspilleren, etter at Nora Mørk og advokat Jon Christian Elden har vunnet fram i to saker i Forliksrådet. Til sammen skal 15 personer være anmeldt for å ha krenket privatlivets fred ved å spre nakenbilder av håndballspilleren.