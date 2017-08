Underviste ved eliteuniversitet i Nord-Korea

Da Bjarne Bjorvatn fant ut at Pyongyang University of Science and Technology var på jakt etter gjesteprofessorer, sendte han inn søknad, og ble akseptert.

– Det jeg sitter igjen med er at det var en uhyre fornuftig og interessant tur, forteller professor dr. med. Bjarne Bjorvatn (80).

Bjorvatn har helt inntil nylig jobbet som konsulent for verdens helseorganisasjon (WHO), og 2015 gav han ut boka «Vaksiner – En forbannet velsignelse». Det var sønnen Torbjørn Bjorvatn som oppdaget at det engelskspråklige eliteuniversitetet Pyongyang University of Science and Technology (Pust), Nord-Korea søkte utenlandske gjesteprofessorer.

– Jeg synes det hørtes veldig spennende ut, så jeg sendte inn søknad og attester. De måtte også ha papirer på min moralske vandel, sier han.

