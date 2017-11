Flytter på folk

Uldal legger ned fabrikken på Varhaug og satser på Birkeland.

Byggma-konsernet legger ned vindusfabrikken på Varhaug, og konsentrerer vindusproduksjonen på Birkeland. Det skjer etter at konsernet har slitt med å tjene penger på vinduene sine.

– Det er med tungt hjerte vi legger ned Uldal-fabrikken på Varhaug, men på den annen side er vi midt i en svært spennende og fremtidsrettet prosess med Uldal på Birkeland, som sikrer omsetning og arbeidsplasser for fremtiden, sier administrerende direktør Tore Hansen i Uldal i en pressemelding.

Driften på Varhaug vil fortsette som normalt frem mot våren og sommeren 2018. Deretter vil produksjonen gradvis bli overført til Birkeland, melder Bygg.no.

– Uldal Birkeland har i dag god kapasitet til å overta denne produksjonen. Samtidig foreligger det konkrete planer om et større automatiseringsprogram som i tillegg til å effektivisere fabrikken også vil utvide kapasiteten på Birkeland betydelig de neste årene, heter det i pressemeldinga.

Til Fædrelandsvennen forteller konsernsjef Geir Drangsland at Byggma-konsernet går godt. Avisa skriver at konsernet i årets første ni måneder leverte et overskudd før skatt på 56 millioner kroner. Huntonit i Vennesla beskrives å være inne i en god periode, og Forestia i Våler i en veldig god periode. Problembarnet rapporteres å være Uldal.

– Rundt 30 ansatte berøres av nedleggelsen på Varhaug. De tilbys jobb hos Uldal, men nedleggelsen ligger litt inn i fremtiden, så vi har ennå ikke oversikt over hvor mange som benytter seg av tilbudet, sier konsernsjefen til Kristiansandsavisa.