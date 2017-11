Eksilkineser til Birkeland

Predikanten som omtales som den himmelsk mann kommer på besøk.

«Jeg ropte høyt: ‘Jeg er en himmelsk mann! Jeg bor i evangelielandsbyen. Folk kaller meg Morgenstjernen. Min fars navn er Overflod av Velsignelse! Min mors navn er Tro, Håp og Kjærlighet’. Politimannen sparket meg voldsomt og dro meg opp på føttene»

Sitatet er fra boken «Den himmelske mann» – livshistorien til evangelisten som i sin tid presterte å bli Kinas mest ettersøkte mann. Årsak? Han forkynte den kristne tro med en slik effektivitet og nidkjærhet at myndighetene sto maktløse.

På grunn av svaret han ga politiet da han ble arrestert i 1983 fikk han tilnavnet «den himmelske mann». Siden da har han tilbrakt ti år i ulike fengsler, blitt torturert på det groveste og til slutt lemlestet så han aldri mer skulle kunne gå på sine ben.

Men Gud hadde andre planer. Krøplingen som i lang tid hadde blitt båret av medfanger mellom fengselscellen og toalettet, ble en maidag i 1997 mirakuløst og momentant helbredet. Ikke nok med det: Han gikk på egne ben ut av høysikkerhetsfengslet.

Fire dører åpnet seg for ham, og han passerte underveis en rekke vakter som åpenbart ikke var i stand til å se ham. Da han var kommet ut gjennom fengslets ytre port, kom det et styrtregn som gjorde at politiets blodhunder ikke klarte å oppspore den flyktende fangen.

I dag er broder Yun, som han kalles, bosatt i Europa. Men om tiden med fengsel og tortur er lagt bak, er ikke brannen for Jesus og evangeliet blitt borte. Broder Yun reiser verden rundt, deler sitt vitnesbyrd og forkynner evangeliet overalt. Hans store kall i livet er å mønstre Jesus-troende i Kina til å ta oppdraget med verdensmisjon videre ut i de lukkede landene vest og sør for Kina. En visjon som har fått navnet «Tilbake til Jerusalem».

Lørdag 11. november kommer broder Yun til Birkeland og Folkehøgskolen Sørlandet.

