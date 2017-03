Vindkraftsaken og alternativene

Petter Ross mener han blir møtt med «god dag mann – økseskaft»-svar fra partifelle.

LESERBREV: I mitt forrige innlegg om denne saken gjentok jeg et spørsmål fra en av våre innbyggere, som var følgende.

«Til de som hevder at vi har råd til å si nei – hvilke andre tiltak/investeringer kan dere vise til har så få ulemper og kan i samme grad bidra innbyggerne den levestandarden og de tjenester og goder som vi ønsker i Birkenes?»

Jeg tenkte, som naturlig var, at de som best kunne svare på dette spørsmålet måtte være to av våre fremste tillitsvalgte i kommunestyret, varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) og opposisjonsleder Gunnar Høigilt (H), og jeg utfordret derfor disse to til å svare.

I skrivende stund så har jeg ikke sett noe svar fra Gunnar Høigilt, mens det derimot er kommet et svar fra Anne Kari Birkeland. Veldig positivt at hun i alle fall forsøker, men for meg ble det dessverre et «god dag mann – økseskaft» svar. Et svar fylt med mer eller mindre uklare argumenter mot vindmøller, mens det var svært lite som kunne beskrive hva alternativet vil være.

Etter hvert som denne saken har utviklet seg, så har jeg imidlertid fått både litt sympati og forståelse for at det er vanskelig å snakke om alternativet. Alternativet er jo så enkelt som null kroner. Ingenting ekstra som kan dryppe ned til kommunen, innbyggerne, grunneierne eller bygdesenteret i Vegusdal. Og hva med eiendomsskatten på boliger og muligheten til å sette den kraftig ned. Alle skjønner jo at dette er flaut å snakke om for de som sier nei til vindmøller.

Vi blir med andre ord dømt til en ny langsiktig økonomisk ørkenvandring der både kommunen og innbyggerne til fulle får kjenne på ordtaket: «Det er dyrt å være fattig».

Til slutt så vil jeg minne mine politikerkolleger i kommunestyret om hva vi bedrev for 18 måneder siden. Vi gikk rundt på Strøget, i Herefoss og i Vegusdal og delte ut våre flotte brosjyrer som fortalte innbyggerne om våre fagre løfter. Løfter som vi politikere er bundet av i hele vår periode. Vi har påtatt oss et ansvar på vegne av alle våre innbyggere som vi ikke kan løpe fra når vi finner det for godt.

Til slutt vil jeg bare si lykke til, til oss som ønsker vindmølleprosjektet velkommen.

Petter Ross

Kommunestyremedlem (KrF)

