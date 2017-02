Vindkraftfobi?

Så i lokalpressa at legestanden i Oladalen har stilt diagnose på meg og mine sambygdinger.

LESERBREV: Det er jo for så vidt snilt gjort det, men det er vel litt i gråsonen sånn rent legeetisk å legge journalen ut i avisa. At folk har blitt mentalt syke lover vel ikke akkurat godt for framtiden, hvordan vil det ende hvis møllene blir bygd?

Vil det ikke være en tikkende utgiftsbombe for kommunen? Flere bygder med psykisk syke folk som virrer rundt lover vel ikke bra? Vi får jo bare håpe at flest mulig lider av den typen fobi som lar seg helbrede.

Psykologene driver som kjent også litt innen økonomi.

Nok en gang ser det ut som det satses på innfallsmetoden i kalkulasjonene. Det har vel vist seg tidligere at denne metoden i beste fall er noe unøyaktig.

Når det gjelder vindkraftverket tas alt av ante og uante muligheter med, mens for andre ting er det bare eiendomsskatten som gjelder?

Regner med at Scanflex gir litt mer av seg enn bare eiendomsskatt, er vel noen av de ansatte som skatter litt og andre småting?

Tusen høystandard hytter hadde vært noe, men da må vi vel også ta med oss mulighetene for det lokale næringslivet.

Blir fort en tre til fire milliarder det.

Svein Ånesland

