Kirka har ansatt Janna Risdal Ånesland som ny menighetspedagog.

– Jeg gleder meg til å få være en større del av menigheten og det arbeidet som gjøres her. Jeg brenner for at barn og unge skal få kjenne seg hjemme i et fellesskap, og jeg ønsker å skape trygge rom for undring og utvikling i troen, sier Janna Risdal Ånesland (30).

