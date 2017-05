Vil ha pakkene tilbake

Da butikken ble lagt ned, forsvant pakkeutleveringa fra bygda. Posten vil fortsatt ha det slik.

– Posten vil ikke la butikken på Herefoss fungere som utleveringssted for pakker, etter at dette ble flyttet til Birkeland. Det er veldig uheldig, og jeg ber hele kommunestyret stille seg bak en støtteerklæring til butikken på Herefoss, sier Anders Topland.

Og han får viljen sin, i alle fall lokalt. Kommunestyret støtter Herefoss Nærkjøp i kampen om å få levere ut pakker til kundene sine. Det var da butikken ble nedlagt at Posten flytta pakkeutleveringa for Herefoss-beboerne til Coop Extra på Strøget. Nå er distributøren motvillige til å la den nye butikken få levere ut pakker.

Under åpninga av butikken dagen etter kommunestyret, ble det klart at Postnord ikke er like motvillige. De har nemlig valgt Snarkjøp-butikken som utleveringssted for sine pakker. I kommunestyret kom det spørsmål om hvordan dette løses på Engesland. Der er det ifølge rapportene ingen pakkeutlevering, men en svært behjelpelig postmann.